Météo Météo : Du vent et des températures en baisse de 1 à 3 degrés

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 06:28

La semaine débute sous un ciel bien chargé pour les régions du Sud et de l'Est. En effet, après les bonnes averses de la nuit sur les régions du Sud Sauvage notamment, le temps est bien humide sur ces régions. Au fil des heures, les précipitations semblent se cantonner sur la région du Volcan, de Saint Joseph à Sainte Rose. Ailleurs, notamment sur les régions de l'Ouest et du Nord, sous l'effet du vent, le ciel est plus clément avec de belles périodes ensoleillées.



Les éclaircies font leur retour, de manière timide, sur le littoral oriental, comme sur Saint Benoît par exemple.

La couverture nuageuse prend ses quartiers avant la mi-journée dans l'intérieur.



L'après midi, on retrouve de faibles averses par place, comme du côté des hauts de l'Ouest, du Nord et vers la Plaine des Palmistes. Nuages et soleil se partagent le ciel en bordure littorale avec un bémol de Saint Philippe à Sainte Rose où les précipitations persistent par intermittence.



Le vent de Sud-Est devient l'élément marquant de la journée avec des rafales de 60 à 70 km/h sur toute la côte Est jusqu'à Saint-Denis, et de l'autre côté de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Gilles.



Avec ce vent, les températures vont amorcer une baisse, de 2 à 3 degrés.



La mer est agitée et devient forte sur le Sud Sauvage. La houle de Sud s'approche des 2 mètres en fin de journée.