Météo Météo : Du vent et des nuages sur une bonne partie de l’île

Le temps ne sera malheureusement pas très clément ce lundi. Le vent devrait souffler sur une grande partie de l’île, tandis que les nuages vont venir assombrir le ciel dans l’Est. Par La rédaction - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 07:26

Le bulletin de Météo-France



Encore une journée bien ventilée. En effet, il faut s'attendre à des rafales de l'ordre de 70 à 75 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel et 60 km/h de Sainte-Suzanne à Saint-Denis. Dans l'intérieur, le vent est également turbulent sur les points hauts avec de fréquentes pointes de 40 à 50 km/h comme dans les Plaines, voire 60 km/h dans les environs du volcan. En revanche, les plages de l'Ouest ainsi que la Baie de Saint-Paul restent abritées et soumises à des brises.



L'alizé humide sur l'Est de l'île apporte des pluies intermittentes sur la région du Volcan, sur le littoral Est allant de Saint-Joseph à Sainte-Marie en passant par Sainte-Rose. Au fil des heures, ces averses persistent et rentrent vers l'intérieur de l'île arrosant alors la Plaine des palmistes, Takamaka, et Salazie.



Cet après-midi, les nuages gagnent les hauts de l'Ouest mais ils ne laissent échapper que de rares gouttes. Les plages conservent de belles éclaircies à l'abri du vent.



La mer est forte au vent et au déferlement de la houle d'alizé de l'ordre de 2 à 2.5 m, présente de Saint-Joseph à Champ-Borne. Elle est peu agitée à l'abri du vent comme sur les plages de l'Ouest.