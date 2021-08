A la Une . Météo : Du vent et des nuages attendus en journée

L'île connaîtra un temps clément dans la matinée, avant de voir des nuages faire leur apparition en milieu de journée. Les températures elles restent fraîches et ne dépasseront pas les les 25° sur le littoral. Par NP - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 06:57

Le bulletin complet de Météo France:



Flux d'Est à Sud-Est modéré.



A part de rares entrées maritimes présentes le long de la Route des Laves, notre île se réveille sous un ciel peu nuageux et le soleil fait de larges apparitions en début de matinée.



Au fil des heures, les nuages se développent à mi-pentes, sur les flancs des remparts et dans les cirques. A la mi-journée, ces nuages s'épaississent et s'étalent vers l'Ouest. L'après-midi, le ciel est couvert sur une grande partie de notre île et de petites averses peuvent se produire sur le massif Volcan.



Les températures maximales restent un peu fraîches avec pas plus de 25°C à Saint-Denis, 20°C à Cilaos et 12°C au Maïdo.



Le vent de Sud-Est se renforce en journée avec des rafales à 60 km/h l'après-midi sur la côte Sud-Ouest, entre Saint-Pierre et Saint-Gilles notamment.



Des pointes à 50 km/h sont également attendues sur la côte Nord-Est entre Sainte-Rose et Saint-Denis. La mer est agitée à forte. Sur la côte la côte Est, la houle d'alizé est proche des 2 mètres.