Météo : Du vent et de la houle pour commencer le week-end

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 06:08

La matinée débute sous la grisaille pour la moitié Est du département. De Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par le volcan, les Plaines et Salazie, humidité et averses sont au programme. Plus à l'Ouest, malgré des nuages, les conditions sont plus clémentes avec un temps sec. Au fil des heures, les nuages prennent leurs positions le long des pentes et remparts, alors que la façade Est renoue temporairement avec les éclaircies. L'après-midi, la couverture nuageuse prend de l'ampleur dans l'intérieur. Des débordements nuageux s'opèrent en direction de l'Ouest où quelques averses peuvent se déclencher dans les hauteurs, de Saint-Leu à la Possession. Dans l'Est, un temps variable s'installe avec des éclaircies entrecoupées de passages nuageux venant du large et parfois accompagnés d'averses, avec une préférence pour la région du volcan. En revanche, la frange littorale soumise à l'alizé toujours vigoureux, comme vers Saint-Pierre ou Saint-Denis, conserve de larges périodes ensoleillées. La nuit prochaine, de nouveaux passages pluvieux sont attendus sur la côte au vent.



L'alizé de secteur Est souffle avec des rafales proches de 60 à 70 km/h de Saint Pierre au Sud Sauvage, 50 à 60 km/h du côté de Saint-Denis mais aussi localement le long des crêtes exposées. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



Les températures maximales sont de l'ordre de 24 à 27°C sur le littoral, 19 à 21°C dans les cirques et 12°C vers 2000 mètres.

La mer est forte au vent et par la houle de Sud-Sud-Est voisine de 2 mètres à 2 mètres 50 sévissant de la Pointe au Sel à Champ-Borne. Cette houle s'amplifie au-delà de 2 mètres 50 de Saint-Philippe à Champ-Borne.