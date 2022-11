A la Une . Météo : Du vent et de belles éclairicies pour ce lundi

Le vent de secteur Nord se renforce sur l'île avec de bonnes rafales dans une masse d'air plus chaude. La journée de demain sera plus instable. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 06:19

Le vent de secteur Nord se renforce sur l'Ouest du département sur la région du Port, de Saint-Gilles et de Saint-Paul avec des rafales entre 60 et 70 km/h au plus fort de la journée. Le temps reste sec et le vent ne faiblira qu'en soirée. Le Nord de l'île est exposé au vent mais dans une moindre mesure et quelques nuages venant de la mer viennent se joindre aux nuages de pentes l'après-midi, mais le temps reste sec.



Sur l'Est du côté de Saint-André, le vent souffle également en rafales avec des pointes approchant les 70 km/h mais ce vent pourra atteindre les 80 km/h du côté de Piton Sainte-Rose. De manière plus faible, le vent se fait également sentir sur la Plaine des Cafres avec des rafales à 40 km/h.

Au gré du vent les nuages circulent sur l'île et laissent place à de belles éclaircies. L'autre élément notable de la journée, concernent les températures qui sont en hausse. Les maximales approchent les 30°C sur le littoral voir 31°C à Trois-Bassins, mais elles peuvent également approcher les 26°C à Cilaos et 21 à 22°C sur le Piton de la Fournaise et le Maido.



Côté mer, elle est belle à peu agitée et bien ventée sur les ports de la Réunion.