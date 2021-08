A la Une . Météo : Du vent, de la fraîcheur et un temps variable au programme

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 06:20

Ce matin, alors que le soleil brille généreusement sur une large moitié Ouest de l'île, il en est tout autrement sur l'Est, affecté par de nombreuses entrée maritimes résistantes en matinée.



A la mi-journée, quelques nuages se développent à mi-pente, s'étalent temporairement puis se morcellent dans l'après-midi. Sur l'Est, les nuages se disloquent et laissent un peu plus de place aux éclaircies. Mis à part le Sud-Est Réunionnais qui conserve l'après-midi une ambiance humide, le temps redevient partout variable, alternant entre passages nuageux et beaux moments ensoleillés. Les plus hauts sommets de l'île conservent en journée de biens belles conditions.



Les températures sont fraîches avec des maximales atteignant 22 à 25°C sur le littoral, 12 à 13°C dans les hauts et 17 à 19°C dans les cirques.



Le vent de Sud-Est est modéré avec des rafales approchant encore les 60 à 70km/h sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est du département. Ce vent remonte jusqu'à la Pointe Trois Bassins sur l'Ouest Réunionnais. Les brises dominent de la Grande Chaloupe à Saint-Paul.



La mer demeure forte au vent et au déferlement de la houle résiduelle de Sud-Ouest voisine des 2 mètres et croisée sur le Sud Sauvage avec une petite houle d'Est.