Météo : Du soleil pour débuter la semaine

Le beau temps devrait régner sur la plus grande partie de l’île aujourd’hui. Les nuages doivent apparaître seulement en deuxième moitié de journée Par La rédaction - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 07:11

Le bulletin de Météo-France :



La semaine débute sous un franc soleil pour les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest de l'île. Plus à l'Est, d'une ligne allant de Sainte Marie à Saint Joseph, le temps est plus variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs de quelques gouttes éphémères . Au fil des heures, les nuages s'installent sur les hauteurs de l'Est comme les hauts de Sainte Rose ou la Plaine des Palmistes par exemple.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur laissant les plus hauts sommets dégagés.



Le littoral de l'Est et du Sud-Est retrouve de larges périodes ensoleillées. Les régions Nord et Sud profitent d'un ciel clément.



Le vent est modéré de secteur Est. Les brises prédominent sur Saint Pierre et les plages l'après midi.



La mer devient agitée. La houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit pour atteindre 1 mètre 50 le long des côtes Ouest. La houle d'alizé voisine de 2 mètres déferle le long des côtes Sud et Est.