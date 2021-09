A la Une . Météo: Du soleil partout mais attention au vent

Beau temps ce samedi mais attention au vent de secteur Ouest qui va souffler en rafales. Pour demain dimanche, pluie et nuages le matin, soleil partout l'après-midi. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 06:53

Au lever du jour, quelques petites averses vont trainer le long du littoral Nord mais cela ne durera pas.

Partout ailleurs c'est du beau temps dès le début de journée.

Au fil de la matinée quelques nuages de pente apparaissent le long des pentes mais ils resteront discrets, hormis sur les flancs du Volcan où ces derniers se montreront plus nombreux.



Cet après-midi, pas de grand changement, c'est du beau soleil aussi bien sur les plages que dans les Cirques, les Plaines ou le sommet du Volcan. Les pentes de la Fournaise sont quant à elles un peu plus nuageuses, une petite averse est possible mais rien de significatif.

En soirée puis la nuit prochaine, un front est attendu apportant de la pluie sur une large moitié Sud.



Le vent de secteur Nord-Ouest à Ouest sera l'élément marquant de la journée. De fortes rafales de vent de secteur Ouest sont attendues : 70 à 80 km/h le long des côtes Ouest et Sud-Ouest, 60 à 70 km/h le long des côtes Nord et Nord-Est ainsi que sur les crêtes et hauteurs exposées au vent de secteur Ouest. La mer est peu agitée à agitée.



En soirée et la nuit prochaine, le vent bascule au secteur Sud avec le passage du front.



Demain, pluie le matin dans le sud, nuages ailleurs. L'après-midi le programme sera beaucoup plus réjouissant avec le retour du soleil quasiment partout.





