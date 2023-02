A la Une .. Météo : Du soleil partout ce mercredi

Le soleil nous accompagne dès le lever du jour sur la majorité de notre île avec seulement quelques grisailles sur les pentes Est. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 06:03

Ensuite, au fil des heures, les nuages apparaissent dans les hauts. Ceux-ci sont très présents à mi pentes mais les sommets du volcan et du Maïdo restent très lumineux.



Dans les cirques, nuages et belles éclaircies se partagent le ciel. Le soleil reste généreux sur une grande partie du littoral et notamment sur les zones ventilées, de la Pointe de la Table à la Pointe au Sel en passant par Saint-Pierre, prévoit Météo France Réunion.



Côté pluie, de faibles ondées se déclenchent çà et là avec une petite préférence pour les hauts du Nord-Ouest comme vers Petite-France.

Les températures sont stationnaires ou en hausse à la faveur d'un soleil plus généreux que la veille.

Le vent perd un peu de sa vigueur avec des pointes n'excédant pas 60 km/h de Saint-Philippe à l'Étang-Salé et 50 km/h vers le Chef-Lieu. Les plages de l'Ouest, la Baie de Saint-Paul ainsi que l'intérieur du département restent soumis à des brises tout au long de ce mercredi.

La mer est peu agitée à agitée. La petite houle de Sud s'amortit vers 1 mètre, et la houle d'alizé présente de Saint-Joseph à Champ-Borne est comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.