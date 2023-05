Météo Météo : Du soleil même sur les sommets

Ce mardi matin, c'est du beau temps sur l'ensemble de la Réunion. Au fil de la matinée pas de grand bouleversement, les cirques et les plaines profitent toujours du soleil. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 08:16

Vers la mi-journée, les nuages de pente deviennent plus nombreux, notamment sur les pentes de l'Est.

Cette après-midi, cette tendance se poursuit, les Plaines se retrouvent sous les nuages, les éclaircies deviennent plus discrètes dans les cirques. Le sommet du volcan devrait rester au dessus des nuages.



Le littoral de la moitié Ouest, approximativement de la Grande Chaloupe au Sud Sauvage conserve le soleil toute la journée, par contre sur la moitié Est des débordememts nuageux sont attendus. Côté précipitations quelques averses sont attendues sur les pentes de l'Est mais rien de très significatif.



La nuit prochaine, le passage d'un front est attendu apportant en fin de nuit des pluies ou averses sur la moitié Sud, prévoit Météo France Réunion.

Le vent de secteur Sud est modéré le long des côtes Ouest et Est.



Le mer est peu agitée à agitée, mais devient forte en fin de journée et nuit prochaine du sud sauvage à la Pointe des Galets en passant par saint Pierre.



Houle de secteur Sud Ouest voisine de 1 mètre 50 s amplifiant progressivement pour se situer vers 3 mètres en fin de nuit prochaine .