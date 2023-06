A la Une . Météo : Du soleil mais aussi du vent avec des rafales jusqu'à 70 km/h

L'alizé se renforce ce jeudi, et le temps devient légèrement plus humide en journée. Par N.P - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 06:06

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le régime d'alizés se renforce avec des rafales prévues jusqu'à 70 km/h dans la région de Saint-Pierre l'après-midi, et jusqu'à 60 km/h au barachois en fin de matinée.



L'alizé devenant plus fort amène un peu plus de nuages venant de la mer sur l'est de l'île. Rejoignant les nuages d'évolution diurne, le temps devient plus humide sur l'Est de l'île dès la fin de matinée. Les averses se déclenchant sur la région orientale du volcan débordent en mer puis elles remontent vers Bras Panon pour déborder ensuite sur Sainte-Suzanne. Progressivement ces averses se dissipent en fin de journée. Les températures maximales piquent un peu du nez dans l'est par manque de soleil, il est prévu 25 à 28 sur le littoral, 19 à 23 °c dans les cirques, 14/15°c au Maido et au Volcan.



La mer du vent donne une mer un peu plus agitée sur le sud sauvage.