Météo : Du soleil le matin, des averses l'après-midi

De belles périodes ensoleillées sont attendues aux premières heures de la journée sur l'île. Les nuages sont moins nombreux le matin mais deviennent rapidement majoritaires au fil des heures et surtout l'après-midi. Par évolution diurne, des averses se déclenchent dans les hauts, et débordent préférentiellement sur le sud-ouest entre St-Leu et Terre Sainte. Le vent étant faible en altitude, aucune région de l'intérieur ne semble à l'abri de ces précipitations. En effet, la zone du Volcan, les hauteurs du Nord et du Nord-Est par exemple essuient localement de bonnes averses.



Les températures évoluent peu entre 27 et 30 degrés sur le front de mer, 23 à 25 degrés dans les cirques.



Un léger vent de secteur Nord souffle sur les plages de l'Ouest.

La mer est peu agitée à localement agitée.