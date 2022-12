A la Une . Météo : Du soleil jusque sur les sommets

Malgré quelques rafales dans le Sud sauvage et vers Le Port, cette journée de mardi sera ensoleillée sur l'ensemble du département. La mer sera belle sur les plages de l'Ouest alors que dans l'Est après les nuages matinaux, le soleil sera de la partie. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 06:27





Dans la journée, toutes les montagnes se retrouvent plus ou moins dans les nuages, de belles éclaircies résistent au Volcan, c'est plus aléatoire dans les Cirques. Sur le front de mer, les poches de ciel bleu se réduisent plus tardivement que dans les Hauts. Pas de dégradation en vue, c'est globalement un temps sec qui se maintient sur l'île même si quelques averses peuvent être observées ici ou là. "On se débarrasse des nuages de la nuit sur la partie Est en cours de matinée tandis que le soleil ne ménage pas sa peine partout ailleurs" indique Météo France dans son bulletin matinal.



Le vent d'Est à Nord-Est pousse fort le matin sur le Sud Sauvage et la région du Port où l'on atteint 60 à 70 km/h en rafales, ça se calme nettement l'après-midi; les rafales restent voisines de 60 km/h entre Saint-Denis et la Pointe des Aigrettes.



La mer reste agitée dans l'Est et le Sud avec la présence de deux petites houles résiduelles australe et d'alizé, elle est peu agitée dans l'Ouest et le Nord.