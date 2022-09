A la Une . Météo : Du soleil jusque sur les sommets

Si quelques gouttes sont remarquées ce matin sur les pentes du volcan ainsi que quelques nuages, le soleil va briller sur toute l'île dès le milieu de la matinée y compris sur les cirques. Par NP - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 06:25

Au lever du jour, des paquets nuageux sont présents sur la moitié Est, de Ste-Marie à St-Joseph en passant par la Plaine des Palmistes et les pentes du Volcan accompagnés de quelques gouttes.



Sur l'Ouest, dans les cirques et sur les plus hauts sommets, le ciel se montre clément et ensoleillé.



Au fil de la matinée, le soleil revient sur le littoral Est.



L'après-midi, pas de grand changement, les nuages se repositionnent le long des pentes et se rapprochent du rivage vers la Possession et le Port. Dans les cirques, les éclaircies résistent.

Les plus hauts sommets comme le Volcan ou le Maido restent au soleil toute la journée.



Les températures retrouvent des valeurs de saison avec par exemple 20 à 22 degrés dans les Cirques, 18 degrés au Maïdo et de 26 à 28 degrés sur le littoral.



Le vent tourne au secteur Sud-Est en journée avec quelques rafales voisines de 50 Km/h le long des côtes sud-ouest et nord-est.

L’après-midi, des rafales sont attendues sur les plages de l'Ouest.



La mer est agitée avec une houle d'alizés entre 1 mètre 50 et 2 mètres.