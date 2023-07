A la Une . Météo : Du soleil et un vent vigoureux au programme de ce samedi

La matinée est ensoleillée sur l'ensemble de l'île avec une petite exception pour le Sud. L'après-midi sera sec et venteux. Les sommets profitent d'un soleil généreux. Les températures se situent au dessus des normes de saison. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 06:49

Le département connaît un réveil ensoleillé à peu près partout. Seules exceptions, les zones littorales et les premières pentes entre Saint-Joseph et Sainte-Rose qui subissent l'apport d'humidité et les petites averses venues de l'océan, indiquent les services de Météo France.



Ces conditions perdurent en matinée; elles restent clémentes avec un temps lumineux et sec au Nord mais gris sur le Sud et le Sud-Est. L'après-midi s'annonce très agréable avec la poursuite du temps ensoleillé, sec mais localement très venteux.



Grand beau temps tout au long de ce samedi pour le Piton-Maïdo, le sommet du volcan et le Piton des Neiges.



Le vent souffle donc avec vigueur. En matinée, des rafales de 55 à 65 km/h sont attendues de Saint-Joseph à l'Étang-Salé, sur le littoral Nord ainsi qu'en montagne. L'après-midi, le vent se renforce sur le Sud avec des pointes pouvant dépasser 70 km/h vers Saint-Joseph. Les plaines sont également bien ventilées.



Grâce au soleil, les températures sont plutôt au-dessus de la normale d'un mois de juillet avec 25 à 28°C sur le littoral, plus de 20°C dans les cirques, et plus de 14°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer reste forte au Sud. La houle australe reste de l'ordre de 2 mètres à 2 mètres 50 dans l'Ouest et le Sud. Quant à la houle d'alizé, présente dans l'Est, elle s'approche des 2 mètres. Au large du Sud Sauvage, la houle de Sud-Sud-Ouest est croisée avec la houle d'alizé voisine de 1 mètre 50.