Météo : Du soleil en matinée, de la grisaille en après-midi

Alizé modéré et atmosphère temporairement plus sèche.



A part quelques nuages résiduels pouvant traîner ça et là sur l'île au lever du jour, c'est une matinée dominicale ensoleillée qui se profile. Les nuages de pente sont malgré tout au rendez-vous l'après-midi et peuvent générer des averses à mi hauteur dans l'Est et par débordement sur la route en Corniche.



Les pentes du volcan se maintiennent dans un environnement humide et faiblement pluvieux. Progressivement en cours l'après-midi, la grisaille se généralise tout en préservant des éclaircies sur les plages de l'Ouest et sur le littoral Sud-Ouest.



Les températures maximales vont de 27 à 32 °C sur le littoral, de 23 à 25°C dans les cirques et de 15 à 17°C du côté du Volcan et du Maïdo.



L'alizé faiblit avec des rafales autour de 40 à 50 km/h sur les littoraux Nord et Sud.



La mer est forte sur le Sud Sauvage et jusqu'à Sainte-Rose pour devenir graduellement agitée en journée.

La houle d'alizé s’amortit lentement et déferle entre 2 et 2,5 mètres sur les zones exposées.