Météo : Du soleil, du vent et un peu de fraîcheur

Météo France annonce une journée majoritairement ensoleillée ce samedi 29 juillet. Seul le sud-est est concerné par un voile nuageux. Par GD - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 08:24

Après une nuit fraîche, les rayons du soleil vont faire remonter le mercure rapidement. Seuls les contreforts Est du volcan ainsi que la zone comprise entre Saint-Joseph et Saint-Philippe seront concernés par la grisaille.



Dans l'après-midi, les nuages prendront place à l'intérieur des terres, sans pour autant être menaçant. L'impression de beau temps va perdurer à l'exception des contreforts Sud-Est du Volcan qui pourront connaître quelques ondées.



Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 18 à 21°C dans les cirques et 13 à 16°C au Maïdo et au Volcan.



Dans la matinée, le vent de secteur Sud-Est sera modéré à assez fort avec des rafales comprises entre 50 à 60 km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest. L'après-midi, le vent va remonter le long des plages de l'Ouest. La région du Port va connaître quelques brises.



Enfin, la mer est peu agitée à agitée avec une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres en fin de journée le long des côtes Ouest et Sud de l'île.