A la Une . Météo : Du soleil, des averses et du vent au programme de ce jeudi

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 20 Avril 2023 à 06:13

La partie Est du département reste soumise à des entrées maritimes le matin. Quelques averses sont au programme, poussées par l'alizé. De l'autre côté de l'île, la matinée est agréable malgré la présence de nuages d'altitude.



Ensuite, les nuages prennent plus de consistance dans les hauts et génèrent des averses sur les pentes ouest et sud l'après-midi. Les zones littorales vers St-Pierre et le chef-lieu sont privilégiées par le soleil alors que les débordements nuageux se font surtout vers St-Paul et la zone des plages.



Les températures affichent des valeurs estivales sur le littoral: entre 29 et 33°C à la mi-journée. L'alizé est toujours actif le long des côtes nord et sud avec des rafales approchant 60 km/h. La mer est agitée au vent, elle est encore forte en début de journée vers le Sud-Sauvage au déferlement d'une houle australe qui s'amortit progressivement, et passe sous la barre des 2 mètres.