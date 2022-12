A la Une . Météo : Du soleil ce matin avant l'arrivée de la pluie

Hormis quelques entrées maritimes présentes sur le Sud-Est de l'île en ce début de journée encore associées à de faibles pluies, le temps est partout ailleurs bien ensoleillé. Mais au fil des heures, la météo va se dégrader avant l'arrivée d'averses dans les hauteurs de l'Ouest mais aussi sur la région du volcan. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 06:18

Matinée ensoleillée sauf dans l'extrême Sud-Est du département prévoit Météo France Réunion. Mais au fil de la matinée, les nuages de pente apparaissent, principalement sur les hauteurs de l'Ouest mais aussi sur la façade au vent.



A la mi-journée, la couverture nuageuse s'est bien densifiée et le temps devient donc nuageux dans l'intérieur, laissant les littoraux Nord et Sud dans de franches éclaircies sous l'action de l'alizé véloce sur ces régions.



Des averses se déclenchent ensuite ici ou là cet après-midi et sont plus nombreuses dans les hauteurs de l'Ouest mais aussi sur la région du volcan.

L'alizé continue de souffler assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h sur le Sud de l'île, voire 75 km/h de Saint-Pierre à Saint-Joseph. Sur la côte Est et vers Sainte Marie, les rafales sont voisines de 60 km/h, valeur attendue également sur les hauts exposés. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.



Temporairement, un vent de Sud se lève à la mi-journée sur les plages de l'Ouest. La mer est peu agitée dans les endroits déventés, agitée à forte ailleurs avec la présence d'une houle d'alizé comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50 dans l'Est entre Champ Borne et le Sud sauvage.