A la Une . Météo : Du gris et de la pluie au programme de la fête nationale

Beaucoup de pluie la nuit dernière au Sud d'une ligne "Saint-Leu/Sainte-Rose" puisque entre 18h hier et 6h ce matin 176 mm à Petite-Ile, 136 mm à la Crète, 133 mm à Piton Saint-Leu et 139 mm au Tévelave ont été relevés. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 07:01

En ce début de journée, le temps reste nuageux à couvert sur l'ensemble du département avec des pluies encore présentes sur la moitié Sud essentiellement. Ces dernières se poursuivent en matinée et peuvent localement être plus marquées dans le Sud-Est de l'île. Les cumuls deviennent alors significatifs au fil des heures dans les hauts de St-Joseph et de St-Philippe. Peu d'évolution à attendre pour le reste de la journée dans le Sud avec toujours du gris et de la pluie au programme.



La partie Nord de l'île est un peu plus protégée des intempéries en matinée, partagée entre nuages porteurs de quelques gouttes parfois et éclaircies sur la frange littorale. En journée, le ciel reste assez lumineux et des averses faibles sont attendues sur les pentes Est et dans les hauteurs de Saint-Paul et de la Possession cet après-midi indique les services de Météo France Réunion.

Le vent de Sud-Sud-Est souffle assez fort en journée sur les côtes exposées de l'Ouest et du Nord-Est avec des rafales atteignant 70 km/h voire même 80 km/h entre Saint-Leu et le Cap Lahoussaye. Le Sud et les crêtes exposées ne sont pas en reste avec des pointes voisines de 60 km/h. Les brises résistent sur les régions Nord allant du Port à Sainte-Marie.



Les températures maximales avoisinent 27°C en bordure de mer sur le Nord mais on dépassera difficilement 23 à 25°C dans le Sud.

La mer est souvent forte, peu agitée à la côte de St-Paul à Sainte-Marie sur le Nord. La houle australe s'amortit et reste comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.