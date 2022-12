A la Une . Météo : Du gris dans les Hauts cet après-midi

Météo France prévoit une couverture nuageuse dans les Hauts de l'île ce mardi après-midi. Les zones littorales devraient quant à elles continuer de profiter d'éclaircies. Par NP - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 06:11

Bulletin de Météo France :

Situation générale

- Alizé plus vigoureux et légèrement plus humide ce mardi.



Du soleil sur l'Ouest de l'île au petit matin, quelques nuages qui transitent sur la façade Est avec de petites averses par place. Au fil des heures, les averses affectent alors les alentours du volcan, les hauts de Saint-Benoît, sans exclure Salazie.



L'après-midi, le gris l'emporte majoritairement dans les hauts avec une couverture nuageuse bien présente s'accompagnant ça et là de petites averses. Ces averses restent de faible intensité, plus fréquentes dans les hauts de Saint-Paul, Les Makes ou encore la région du Tampon.



Les zones littorales bien ventilées continuent de profiter d'éclaircies. Ainsi, Saint-Pierre et Saint-Denis notamment, restent en grande partie au soleil.



Pas d'évolution notable des températures; au meilleur de ce mardi, les thermomètres affichent 28 à 31°C en bordure de mer, plus de 26°C à Cilaos, et 16 à 18°C au Maïdo et au volcan.



L'alizé reprend de la vigueur avec des rafales jusqu'à 70 km/h de Saint Pierre à Saint-Philippe et 60 km/h vers le Chef-Lieu. La Baie de la Possession,celle de Saint-Paul et les plages de l'Ouest restent déventées.



La mer est agitée au vent voire forte en fin de journée au large de Saint-Pierre, peu agitée ailleurs.



A noter l'arrivée d'une petite houle australe qui s'amplifie vers 1 mètre 50.

