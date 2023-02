Météo Météo : Du beau temps sur tout le département

Le soleil est au rendez vous sur le département en cette matinée et les températures oscillent entre 29 et 33°, 18 à 20° au volcan et 28° à Cilaos. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 06:17

Les rares entrées maritimes présentes sur l'Est tirent rapidement leur révérence.



L'après midi, on retrouve quelques nuages inoffensifs le long des versants montagneux, laissant les hauts sommets sous un beau ciel bleu. Le littoral continue de profiter de larges éclaircies avec un petit bémol entre Saint Paul et Sainte Suzanne où ces derniers glissent des hauteurs, apportant un peu plus d'ombrage.

L'alizé perd de sa superbe, les brises prédominent en toutes zones, prévoit Météo France Réunion pour cette journée de jeudi.

Les températures sont chaudes. En effet il est prévu 29 à 33 °c sur le littoral, 18 à 20 °c au Volcan et au Maido, 28°c à Cilaos.



La mer est peu agitée à agitée. La petite houle de Sud se croise avec une petite houle d'alizé présente de Saint-Joseph à Champ-Borne.