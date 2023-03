Météo : Du Soleil sur la majeure partie de l’île

Le bulletin de Météo-France :



Au lever du jour, le ciel se montre clément et bien ensoleillé sur la majeure partie de l’île.



Dans la matinée, les nuages de pente classiques apparaissent mais demeurent sans grandes prétentions. L'impression de beau temps persiste tout de même.



L’après-midi, le relief s’ennuage un peu plus franchement, les éclaircies finissent par disparaître dans les Cirques, les Plaines, et le massif du Volcan. Des débordements nuageux sont attendus entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, apportant un peu d'ombre sur le bord de mer. En revanche, entre Sainte-Marie et Saint-Joseph en passant par Saint Gilles, le soleil devrait garder une belle suprématie sur le littoral.



Côté précipitations, quelques averses sont attendues ici ou là sur le relief, avec une préférence pour les pentes du volcan.



Les températures maximales de la journée sont sans grand changement avec 30 à 32°C sur le littoral et de 25 à 27°C dans les Cirques.



Le vent s'oriente au secteur Ouest, il est modéré à assez fort le long des côtes nord et sud avec entre Saint Denis et Saint André des rafales entre 50 et 60km/h, ailleurs le vent est généralement faible.



La mer reste peu agitée à agitée avec une petite houle de Nord-Est voisine de 1 mètre en Baie de la Possession.