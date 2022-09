A la Une . Météo : Des températures un peu fraîches pour la saison

Le soleil éclaire les premières heures du jour sur le centre et l'Ouest de notre île. Sur les façades Est et Nord-Est par contre, le ciel est couvert au lever du jour et des pluies éparses se produisent sur les flancs du Volcan. Le week-end s'annonce sec et ensoleillée.





Cependant, les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude et toute la côte Sud, profiteront d'un temps sec et bien ensoleillé. Au fil de la matinée, avec l'évolution diurne, des cumulus se forment aux flancs des remparts, dans les cirques. L'après-midi, les nuages s'étalent en donnant des pluies éparses sur les hauts de Saint-Paul.Cependant, les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude et toute la côte Sud, profiteront d'un temps sec et bien ensoleillé.



Le vent d'Est à Sud-Est se renforce en matinée. On attend des bourrasques entre 40 et 50 km/h sur la côte Nord, principalement entre la Pointe du Champ Borne et Saint-Denis. Sur la côte Sud-Ouest, il faut craindre des rafales entre 60 à 70 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis.



Les températures stationnaires, sont un peu fraîches pour la saison, avec des maximales qui ne dépassent pas 25 degrés à Saint-Denis, 19 degrés à Cilaos et 12 degrés au Maïdo.



La mer est peu agitée sur la côte Nord, agitée sur les côtes Est et Ouest. Elle devient forte en matinée sur la côte Sud avec une houle australe proche de 2 mètres et une houle d'alizé à peine voisine de 1 mètre 50.