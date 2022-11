A la Une . Météo : Des températures supérieures aux normes de saison

Cette journée de vendredi sera ensoleillée malgré quelques nuages de pente sur les Hauts cet après-midi. Le vent reste présent sur les littoraux Nord et Sud. Il fera chaud dans tout le département et ce, tout le week-end. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 06:37

Le temps est majoritairement ensoleillé en début de journée avant que les habituels nuages de pente viennent prendre l'assaut des hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest ainsi que celles du Nord-Est dans une moindre mesure avant la fin de matinée.



L'après-midi, des débordements s'opèrent de Saint-Gilles à Saint-Denis avec quelques ondées alors possibles. Les littoraux Nord et Sud, encore soumis à l'ardeur de l'alizé, restent majoritairement dans les franches éclaircies jusqu'en fin de journée ainsi que les plus hauts sommets.



Les températures maximales restent supérieures aux normales saisonnières et s'échelonnent entre 28 et 30°C sur le littoral, 23 à 27°C dans les cirques. Sur les plus hauts sommets, elles atteignent 19°C au Maïdo et 21°C au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé de secteur Est reste modéré à assez fort sur les côtes exposées du Nord et du Sud de l'île avec des rafales voisines de 60 km/h de Sainte-Marie à Champ Borne et de Saint-Pierre à Saint-Joseph au meilleur de la journée. Quelques rafales entre 50 et 60 km/h sont aussi attendues sur les crêtes exposées comme au volcan ou au Maïdo.



La mer reste peu agitée dans l'Ouest et le Nord, agitée partout ailleurs. La houle australe dans le Sud est peu significative et une petite houle d'alizé ebntre 1 mètre et 1 mètre 50 affecte la côte orientale.