Météo : Des températures négatives possibles cette nuit à La Réunion

"Si la nuit précédente était déjà assez fraîche (souvent 1 à 4 degrés sous les normales, cf carte ci-jointe, avec des minimales de 0.5°C au Maïdo, 0.8°C à la Plaine des Chicots ou 1.4°C au Pas de Bellecombe-Jacob), les minimales de la nuit prochaine sont prévues encore un peu plus basses. On pourrait donc observer les premières températures négatives sous abri de la saison dans notre réseau de mesure, par exemple sur les secteurs du Maïdo, Grand Bénare, Plaine des Chicots, Piton des Neiges, ou entre le Pas des Sables et le Volcan (cf zones en bleu sur la carte d'illustration jointe issue du modèle AROME)."



"En effet, jusqu'à présent, il n'y a eu que des gelées blanches ou gelées au sol mais pas encore officiellement de gelée sous abri enregistrée par nos stations de mesures (température de l'air standard, mesurée à 1m50 de haut dans un abri normalisé). Dans les villes de basse altitude proches du littoral on pourra localement descendre autour de 15°C voire un peu plus bas. Cette fraîcheur est en phase avec le calendrier (aujourd'hui était le solstice d'hiver) et il est assez courant d'observer les premières gelées sous abri dans les hauts à cette période."