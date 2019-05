Météo: Des températures de mer encore très estivales

Malgré des températures qui baissent dans les Hauts, Météo France dévoile que les températures de mer restent, quant à elles, encore très estivales, malgré un hiver austral approchant.



En effet, alors que dans les hauts de La Réunion (>2000m), on peine à dépasser les 15°C, les bas continuent de bénéficier de maximales proches des 29-30°C malgré le vent. Parmi les principales causes: la températures de la mer.



L'Océan Indien est en effet anormalement chaud autour des Mascareignes et sur le nord du Canal du Mozambique (de 0.5 à 1.5°C au dessus des valeurs habituelles).



En ce début mai, la mer est encore proche des 28°C à la Réunion et frôle les 30°C à Mayotte, des valeurs dignes de Février. En comparaison à la même époque l'année dernière, ces températures étaient 1°C plus faibles.