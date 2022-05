A la Une .. Météo : Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h

Météo France prévoit une journée marquée par le vent qui souffle dans l'Est, le Sud, le Nord, mais aussi dans les hauts. Par NP - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 06:17

Bulletin de Météo France :



Situation générale

L'alizé humide de cette nuit continue de souffler en rafales en journée et devient légèrement moins humide.



Prévisions pour ce jeudi 05 mai

Le vent est l'élément marquant de la journée. De secteur Est, il souffle à 75/80 km/h en rafales du côté de Saint Pierre, 65 km/h sur Sainte Marie. Les hauts ne sont pas oubliés avec 50 à 60 km/h sur le Volcan. Les brises prédominent sur Saint Gilles.



Côté ciel, du soleil le matin sur l'Ouest, un ciel variable sur l'Est où alternent les éclaircies avec les passages nuageux. Ces derniers occasionnent de rares averses comme au pied du Volcan ou vers la Plaine des Palmistes par exemple.



Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après midi, peu d'évolution sur le littoral avec un soleil qui joue à cache cache avec les nuages sur la façade Est.



De faibles averses se produisent sur les hauteurs de l'Ouest et de l'Est.



La mer est agitée, forte au vent. Une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres s'amortit progressivement en journée el long des côtes Ouest et Sud-Ouest. Une houle d'alizé se renforce pour atteindre en soirée de jeudi 2 mètres 50 à 3 mètres sur les côtes Sud-Est et Est.

Téléchargez Weza sur iOS et Android