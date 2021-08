Météo Météo: Des rafales assez fortes ce vendredi

Les jours se suivent et se ressemblent...Le beau temps laissera rapidement place à un ciel nuageux accompagné de quelques gouttes de pluie dans l'après-midi sur les hauteurs de l'île, en particulier dans la région du volcan. Les températures resteront fraîches et des rafales de vent de 90 km/h sont attendus en cours de journée. Par NP - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 06:35

Le bulletin complet de Météo-France:



Une période de temps humide est entrain de se mettre en place. Le vent se renforce sensiblement.



L'alizé qui s'est déjà renforcé va continuer à le faire, plus spécialement cet après-midi. C'est d'abord le Sud Sauvage qui va subir l'accélération maximale de la journée puis la côte ouest dans l'après-midi, 70 à 80 km/h.



A la Pointe des 3 Bassins en fin d'après-midi le vent de Sud pourrait atteindre les 90 km/h. L'installation de ce fort vent de Sud-Est est aussi synonyme de dégradation des conditions de mer, d'autant plus que la houle australe est déjà en place avec une amplitude moyenne d'environ 2 mètres dans l'ouest et le sud. Bref les sorties en mer sont déconseillées quelque soit l'endroit.



Côté ciel, il a commencé à pleuvoir mais sagement dans le coin sud-est de l'île. Les pluies vont devenir de plus en plus fréquentes en cours de journée dans la région du Volcan, le cumul pourrait être relativement marquant d'ici les prochaines heures. Les sorties vers le domaine du Volcan sont également déconseillées, d'autant plus que les températures seront froides, froid accentuée par le vent.



Ce temps humide et bien pluvieux devrait s'étendre à toute l'île la nuit prochaine et demain.