Météo : Des plages ensoleillées et du gris dans les cirques ce dimanche

Beau temps au lever du jour malgré quelques gouttes sur le littoral Est qui restera nuageux. A l'Ouest, malgré quelques nuages sur le pentes le temps restera clément. Du gris dans les cirques. Même type de temps prévu en début de semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 06:48

Au lever du jour, Météo France Réunion prévoit un ciel qui se montre clément sur la majeure partie de l’île, sauf sur la frange du littoral Est où quelques nuages porteurs de deux ou trois gouttes pourraient venir flirter avec la côte.



Au fil de la matinée, les pentes de l'Est commencent à se charger en nuages de Sainte Marie à la Pointe de la Table en passant par Salazie, les Plaines et le Volcan. Quelques gouttes sont possibles mais rien de très significatif.



Plus à l'Ouest, les pentes s'ennuagent petit à petit et vers la mi-journée, le ciel se couvre à mi pentes.

L’après-midi, les nuages restent présents sur le relief de l'Est, mais les éclaircies résistent sur le bord de mer.



Sur l'Ouest, le gris finit par l'emporter dans Cilaos, Mafate et des débordements nuageux se produisent entre le Port et la Grande Chaloupe tandis qu'ailleurs sur le littoral les éclaircies résistent.



Quelques averses sont attendues ici ou là dans l'intérieur de l’île et sur les pentes, mais rien de très méchant ni de très significatif.



Le vent de secteur Est-Nord-Est souffle sur le Sud Sauvage avec 60 à 70 km/h et de 50 à 60 km/h entre Saint-Denis et le Port.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d'alizé entre 1 et 2 mètres du nord au sud.