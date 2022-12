A la Une . Météo : Des maximales de 32°C et des rafales 60 km/h

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 06:03

En début de journée, alors que le soleil brille sur la majeure partie du département, des nuages accompagnés de quelques ondées concernent encore l'Est de l'île, de Sainte-Suzanne à Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose mais rien de très significatif ni de durable. En cours de matinée, le ciel se charge progressivement dans l'intérieur et devient nuageux.



Dés la mi-journée, quelques averses de faibles intensité sont attendues, principalement sur les hauteurs du Sud-Ouest et du Sud.

Les températures maximales oscillent entre 29 et 32°C sur le littoral d'Est en Ouest, voisines de 26°C dans Cilaos et 17 à 18°C au Maïdo ou au volcan.



Le vent de secteur Est-Nord-Est continue de souffler modérément sur les côtes exposées du Nord-Ouest et du Sud-Est du territoire, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h notamment sur le Sud sauvage et entre Saint-Denis et le Port. Ailleurs, le vent est faible.

La mer est toujours peu agitée à agitée avec une houle de secteur Sud dans l'Ouest et le Sud et une houle d'alizé sévissant sur la côte orientale, toutes deux de l'ordre de 1 mètre 50.