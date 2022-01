Météo Météo : Des éclaircies attendues dans l'après-midi, la vigilance vents forts maintenue

Le temps restera maussade ce samedi sur une bonne partie de l'île. Selon le dernier bulletin de Météo-France, la zone comprise entre Saint-Denis et Saint-Benoit restera sous les averses tandis que l'Ouest de l'île connaîtra par moments des épisodes d'averses. Il faudra attendre l'après-midi pour espérer voir une amélioration du temps sur le littoral. Par ailleurs, la vigilance vents forts est maintenue. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 06:04

Vigilance vents forts en cours.

Renforcement du vent dans les hauts.

Avis de houle de Nord-Est en vigueur.



Le temps reste plutôt gris et humide sur la façade Est de l'île de Saint-Denis à Saint-Philippe, où des averses se produisent.



Sur la moitié Ouest réunionnaise, le temps est plus calme avec de belles éclaircies même si quelques averses peuvent se produire par moment sur les hauteurs. Le vent entretient un temps plutôt nuageux dans les hauts.



En effet, le fait marquant est bel et bien le vent. Le vent turbulent se fait remarquer ce samedi matin dans les hauts, avec des rafales de 80 à 90 km/h. Les régions des plaines et du volcan ont des valeurs qui avoisinent les 90 à 100 km/h. Il faut attendre l'après-midi pour avoir une relative baisse. Sur le littoral, le vent souffle également en baie la Possession et sur le Sud-Sauvage.



Les températures maximales approchent les 28 à 31°C en bordure de mer et jusqu'à 33°C sur les plages de l'Ouest.



Comptez sur 18 à 19°C au Maïdo et au Volcan.



La mer est forte sur le Nord-Ouest et sur le Sud sauvage sous l'effet du vent.