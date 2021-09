Météo : Des averses possibles mais localisées

Dans les Hauts ce matin, les Réunionnais se sont réveillés avec des températures bien fraîches pour la saison, avec moins d'un degré au Volcan par exemple. C'est un peu moins vrai sur le littoral, même si les températures minimales oscillaient entre 16 et 19 °c. Cet après-midi, les températures remontent vers la normale avec 25 à 27 °c sur le pourtour du littoral, 17 à 21 °c dans les cirques et 13 °c au Pas-de-Bellecombe-Jacob.



Le temps est généralement sec même si le ciel devient très nuageux à couvert ce matin sur presque l'ensemble de l'île. Quelques gouttes sont possibles, mais elles sont très localisées et éparses. Les éclaircies du matin, présentes sur le littoral Ouest, basculent l'après-midi sur le littoral Est.



L'alizé modéré de secteur Est alterne entre temps plus sec et plus humide.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle en rafales en journée, particulièrement vers le Sud Sauvage, avec des rafales proches de 40 à 50 km/h entre Saint-Pierre et Saint-Joseph. Autour de l'aéroport Roland-Garros, elles ont du mal à dépasser les 40 km/h.



La mer est agitée voire localement forte vers la Pointe-de-la-Table au déferlement d'une houle d'alizé d'environ 2 m.