A la Une . Météo : Des averses orageuses concernent La Réunion

Météo France annonce l'arrivée d'averses orageuses sur La Réunion. Une vigilance jaune fortes pluies et orages depuis jeudi après-midi et pour la nuit. Par NP - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 20:00

Une vigilance jaune pour fortes pluies/orages concerne plusieurs zones de l'île à partir de ce jeudi en fin d'après-midi et pour la soirée et la nuit prochaine. Dans un alizé qui se renforce ce soir, une masse d'air humide et instable est en train d'arriver par le sud-est, comme l'illustre l'animation radar ci-jointe, montrant des averses et des orages en approche du Sud sauvage. Ils devraient se propager sur le département dans la soirée : des averses localement soutenues et parfois orageuses sont donc attendues sur une large moitié sud-est de l'île. La partie nord-ouest devrait en revanche être plus abritée.



Téléchargez Weza sur iOS et Android