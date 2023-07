A la Une . Météo : Des averses et du vent, avec des rafales qui flirtent avec les 70 km/h

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 06:17

Au lever du jour seuls quelques paquets nuageux subsistent sur la façade Est ainsi que sur l’extrême Ouest de l'île, accompagnés de quelques gouttes anecdotiques. Partout ailleurs le ciel est souvent dégagé.



Au fil de la matinée une bande nuageuse porteuse d'averses balaie le Sud de l'île, mais s'évacue rapidement. Les averses associées s'étendent de l'Étang Salé à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre, ainsi que les Hauts correspondants. Ailleurs les nuages prennent peu à peu possession des hauts. A la mi-journée de petites averses viennent arroser le chef-lieu et ses hauts. Plus tard dans l'après-midi le ciel s'améliore nettement, le temps renoue avec une atmosphère assez sèche.



En revanche le vent de secteur Sud se montre particulièrement véloce l'après-midi avec des rafales qui flirtent avec les 70 km/h entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes ainsi que sur la façade Est entre Sainte-Rose et Champ Borne. Les rafales s'invitent également en altitude, mais dans une moindre mesure.



La mer reste agitée à localement forte au vent et au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres et d'une houle d'alizé qui s'amortit.



Les températures maximales sont comprises entre 24 et 27°C sur le littoral, entre 16 et 20°C dans l'intérieur des terres, 12°C au volcan, 13°C au Maïdo.