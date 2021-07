Météo : Des averses dans le Nord Est, du soleil sur le littoral Ouest

Alizé de Sud-Est modéré.



La journée débute par un soleil généreux sur la majeure partie de notre île. Seul le Sud-Sauvage, la Route des Laves et les flancs du Volcan pâtissent d'un ciel gris et faiblement pluvieux. La situation évolue peu au fil de la matinée.



En mi-journée par contre, la couverture nuageuse prend de l'embonpoint et glisse vers l'intérieur des terres, laissant s'échapper quelques averses du côté de Saint-André et Sainte-Suzanne. Plus tard, en fin d'après-midi l'atmosphère devient plus humide et les averses se multiplient dans les hauts du Nord-Est, ainsi que vers les contreforts du Volcan. Cet épisode pluvieux s'évanouit en début de nuit. Pour l'ensemble de la journée les plages de l'Ouest profitent d'un temps sec et globalement ensoleillé, malgré la présence de nuages élevés cet après-midi.



Le vent de Sud-Est souffle avec des rafales à 50 km/h sur la côte Sud-Ouest, entre Saint-Joseph et les Avirons et des pointes à 40 km/h sur la côte Nord-Est, entre Saint-Benoit et Saint-Denis.



La mer est peu agitée sur la côte Nord, agitée partout ailleurs. La houle d'alizé voisine de 1,5 m se croise avec une houle australe d'environ 2 m sur nos côtes méridionales.