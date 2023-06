A la Une . Météo : Des averses cet après-midi sur presque toute l'île

Le temps va rester couvert toute la journée dans l'Est, tandis que la dégradation du temps arrivera en deuxième partie de journée. Cet après-midi, c'est surtout dans le Sud que ce concentreront les averses les plus fortes. Par La rédaction - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 06:42

Le bulletin de Météo-France :



Les nuages sont plus nombreux à l'Est avec des averses faibles par endroits. Le temps évolue peu en journée. Du chef lieu à l'ouest et jusqu'à St-Pierre, des éclaircies agrémentent le ciel en matinée.



A la mi-journée, la couverture nuageuse s'étend à l'ensemble du département et les pluies gagnent du terrain rendant ainsi l'ambiance maussade en cette veille de week-end.



Dans l'après-midi, les averses se développent davantage et prennent par endroit un petit caractère instable.



En soirée, les cumuls les plus significatifs concernent essentiellement la moitié Sud.



Les températures maximales atteignent 23 à 27°C sur le littoral, 16 à 19°C dans les cirques et 12 à 14°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent de secteur Est encore présent en matinée, faiblit au fil des heures. L'après-midi, le flux est généralement faible avec une prédominance de brises.



La mer est agitée et devient forte en fin de journée au déferlement d'une houle australe de 2 à 2,50 m entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table.