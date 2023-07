A la Une . Météo : Des averses avant le retour d'un ciel plus clément

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 06:15

Amélioration au fil de la matinée.



Sur une large moitié Est, du Sud Sauvage à la Grande Chaloupe, en passant par la région du Volcan, des Plaines, de Salazie et de Mafate, les averses de la nuit sont toujours de mises. Il faut attendre le milieu de la matinée pour voire se dessiner une amélioration avec la disparition progressive des averses et le retour d'un ciel plus clément.



Plus à l'ouest, les nuages débordent avec quelques gouttes dans Cilaos ainsi que sur les hauteurs de l'ouest mais rien de très significatif ni de durable.



L'après midi, les éclaircies ont largement repris la main dans l'Est, dans l'Ouest quelques débordements nuageux se font observer.



Le vent d'Est à Sud-Est demeure véloce et souffle en rafale vers 50 km/h sur le littoral Nord, Il se renforce sensiblement du Sud Sauvage à Saint Pierre avec des valeurs entre 60 et 70 km/h. Les brises résistent de la baie de la Possession à la Pointe au Sel.



Les températures affichent 23 à 27°C en bord de mer, 18 à 20°C dans les cirques et 12 à 14°C entre le Piton-Maïdo et le Pas-de-Bellecombe-Jacob.



La mer est forte au vent, du Sud Sauvage à Champ Borne. La houle d'alizé, entre 2 et 2 mètres 50 déferle le long du littoral Sud et Est.