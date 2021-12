Société Météo : Des averses attendues

Pas de grand changement en ce qui concerne le temps par rapport aux derniers jours. Météo France prévoit que la période humide entamée en fin de semaine dernière se poursuivra ce mardi, même si on aura droit à des belles éclaircies sur le plages dans la matinée et que quelques averses sont attendues sur la côte entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne. Le bulletin complet :



Par NP - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 06:31

Les nuages de pente coiffent rapidement tous les Hauts de l'île et au moment du repas, c'est une atmosphère plutôt grise qui règne sur l'île. Dans l'après-midi, des averses éparses tombent en montagne, la région sud semble moins concernée. L'intensité et les quantités sont moins importantes que les jours passés. Ces pluies gagnent vers la côte par endroits, notamment vers la route du littoral. L'alizé reste modeste, mais se montre efficace de Saint-Joseph à Saint-Pierre avec de belles éclaircies. L'état de la mer s'améliore puisque la houle s'amortit en passant sous les 2 mètres.