A la Une . Météo : De la pluie au programme ce dimanche

Météo France annonce une petite accalmie des précipitations avant une reprise cet après-midi. La Réunion est en vigilance jaune Fortes Pluies / Orages. Le Nord, Ouest et Sud de l'île sont en vigilance orange. Par NP - Publié le Dimanche 5 Mars 2023 à 06:22

Bulletin de Météo France :



-Vigilance jaune Fortes Pluies / Orages sur l'ensemble du département.



-Vigilance orange Fortes Pluies / Orages sur les régions Nord, Ouest et Sud .



-Averses



Au lever du jour, le ciel reste couvert et quelques précipitations résiduelles. Une accalmie se dessine sous un ciel très nuageux avant une reprise de l’activité pluvieuse cet après-midi dans les hauts se prolongeant en soirée sur la partie nord de l'île.



Températures maximales en baisse de 2 à 3 degrés.



Brises ou léger vent de nord-ouest en vigueur autour de l'île.



La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec une houle de Sud-Ouest entre 2 mètres 50 et 3 mètres. Cette houle repasse sous les 2 mètres 50 dans l’après-midi. La mer est peu agitée du Port à Sainte Rose sur le littoral nord





