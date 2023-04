A la Une . Météo : De la chaleur et du vent au programme de ce vendredi

Par N.P - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 06:09

Dans le prolongement de la nuit, quelques averses traînent sur la partie Est de l'île et s'estompent aux premières heures du jour avant le retour des éclaircies. Sur l'ouest, hormis quelques nuages d'altitude, le temps est agréable. L'après-midi, les nuages habituels se positionnent sur le relief et des averses se produisent sur les pentes. Là encore, les hauteurs ouest et sud sont les plus concernées. Un orage isolé est possible.



Le thermomètre affiche des valeurs souvent supérieures à 30 °C en zones littorales.



En journée, le vent de nord-est souffle en rafales dans les secteurs du Port et de St-Philippe (50/60 km/h). Il y aura du vent le long des crêtes.



La mer est agitée au vent. La houle australe s'amortit et la houle d'alizé devient prépondérante sur le littoral Est.