Météo : Ciel variable et vent soutenu en ce vendredi

Après une accalmie ces derniers jours, l'alizé fera son grand retour sur le littoral de l'île avec des pointes atteignant 70 km/h. Le temps sera variable avec une couverture nuageuse particulièrement dense entre la baie de Saint-Paul et Saint-Denis. Le bulletin complet de Météo-France Par NP - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 06:12

Après une nuit calme, les nuages bas s'invitent avant le lever du soleil sur la région du Volcan puis le secteur des Plaines avec des pluies ou averses à prévoir. Plus à l'Ouest, le beau temps est de rigueur pour la matinée. Le temps, lui, est passagèrement humide.



Dans l'après-midi, le soleil se fait timide dans les Hauts. Toutefois, quelques trouées de ciel bleu sont possibles dans Cilaos ou au Pas de Bellecombe-Jacob. En bord de mer, les endroits ventés comme Saint-Pierre ou Sainte-Marie, gardent de belles éclaircies. Partout ailleurs, le ciel est variable, partagé entre nuages et éclaircies. La couverture nuageuse est plus dense entre Saint-Denis et la baie de Saint-Paul.



Les températures maximales atteignent 24 à 28°C sur la bordure littorale.



L'alizé souffle en rafales comprises entre 60 et 70 km/h entre Saint-Joseph et l'Etang Salé, 50 à 60 km/h de Sainte-Suzanne au Barachois. Du vent également en montagne notamment dans le couloir entre la Plaine des Cafres et Saint-Pierre et sur les contreforts Sud du Volcan (50 à 60 km/h).



L'état de la mer reste inchangé, toujours agité, mais peu agitée dans l'Ouest. La houle d'Est toujours voisine des 2 mètres.







