Météo : Ciel dégagé en matinée, couverture nuageuse dès la mi-journée

Le bulletin de Météo France Réunion :



Après une nuit grisonnante sur la façade Est, la Réunion se réveille sous un ciel dégagé. Quelques nuages tardent à évacuer les pentes du volcan.

Au fil de la matinée des nuages s'invitent le long des premières pentes, s'accompagnant rapidement de petites averses, notamment vers le Tampon, Cilaos, les Colimaçons. A la mi-journée, la couverture nuageuse drape l'ensemble du département et déborde en mer, sur le Nord-Ouest ; le littoral Sud-Ouest profite d'un temps plus clément. Des averses éparses ont lieu sous le vent du relief, en Baie de Saint-Paul, vers les Makes ou la Plaine-des-Cafres.

Vent d'Est à Sud-Est, faible à modéré, avec des rafales voisines de 40 à 50 km/h le long des côtes exposées.



La mer est peu agitée à agitée, avec toujours une houle d'alizé de 1 mètre 50 à 2 mètres qui déferle le long des côtes Sud et Sud-Est.



Les températures maximales oscillent entre 29 et 31°C sur le littoral ; et entre 18 et 25°C dans les Hauts.