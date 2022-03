A la Une . Météo : Ciel dégagé ce matin, des averses cet après-midi

Au lever du jour, le ciel est dégagé, avec des températures agréables. Le temps devient plus humide l'après-midi dans les Hauts, avec des averses modérées voire fortes dans certaines régions. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 06:10

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le vent faiblit au profit d'une évolution diurne marquée, dans l'intérieur de l'île l'après-midi. Au lever du jour, le ciel est dégagé avec des températures agréables. Quelques ondées circulent du côté de Sainte-Rose.



Puis, rapidement, les nuages s'emparent des pentes puis de l'intérieur de l'île dès la fin de matinée. Le temps devient plus humide l'après-midi dans les Hauts avec des averses modérées parfois fortes dans la région du Tampon, les hauts de Saint-Leu puis dans les Cirques. Les Plaines de l'Est ne sont pas épargnées .



Le littoral garde lui de belles éclaircies, même si quelques débordements viennent réduire la visibilité sur les routes des plages de l'Ouest. Les averses peuvent se renforcer en fin d'après-midi sur la moitié Sud de l'île, pour rapidement se dissiper en soirée.



Côté mercure, il peut atteindre 32 °c sur le littoral Ouest de l'île, et dépasser les 30 °c sur le reste du littoral. Il fait également très chaud à Cilaos avec 27 °c et 24 à 25 °c dans les autres cirques.

La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle d'alizé.