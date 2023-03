A la Une .. Météo : Chaleur et averses l'après-midi

Météo France prévoit une matinée agréable avant l'arrivée progressive des nuages. Des averses sont attendues l'après-midi sur une partie de l'île. Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 06:14

Bulletin de Météo France :



La matinée est agréable sur l'île mais le soleil est parfois voilé par des nuages d'altitude. Le temps est calme en montagne le matin. Progressivement, les nuages s'installent sur le relief et génèrent des averses localement soutenues l'après-midi, notamment dans les hauts de la moitié Nord et la région Nord volcan. Un coup de tonnerre est alors possible. Les zones littorales sont majoritairement épargnées par la pluie mais les éclaircies se raréfient devant l'étalement nuageux qui s'opère de la région du Port en direction de Saint-André avant la fin de journée et où quelques averses sont tout de même attendues.



Les températures maximales varient de 30 à 33°C en bordure de mer.



Le vent est faible, les brises dominent.



Une petite houle de secteur sud légèrement supérieure au mètre agite la mer de la Pointe au Sel jusqu'au Tremblet.

