Météo : Belle journée d'hiver avec un alizé de secteur Est qui s'essouffle

Belle journée d'hiver avec un alizé de secteur Est qui s'essouffle.



La matinée est très agréable sur l'ensemble du département avec un bémol sur le littoral Est où des entrées maritimes sont à nouveau présentes, laissant échapper de faibles averses vers Sainte-Rose.



En journée, les nuages s'invitent sur les pentes mais sans altérer l'impression de beau temps. Le soleil reste généreux et brille même sans partage sur les sommets, les crêtes et la majorité du littoral. Les températures sont agréables pour la saison, dépassant fréquemment 25°C sur le littoral, voisines de 22°C à Cilaos et 16°C au Piton Maïdo et au volcan.



Toutefois, l'après-midi, les nuages de pentes ont tendance à glisser vers l'Océan sur les communes de Sainte-Suzanne, Saint-Benoit et Sainte-Rose. Sur ces régions là, le soleil se montre plus discret. Pas de pluie attendue, si ce n'est quelques gouttes sur les pentes de l'Est.



L'alizé faiblit et les rafales voisines de 50 km/h se limitent au Sud Sauvage en remontant vers Saint-Pierre et vers la Pointe des Galets.



La houle australe devient résiduelle et la houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 à 2 mètres. La mer est peu agitée à agitée, localement forte sur le Sud Sauvage.