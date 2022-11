A la Une . Météo : Belle journée ce jeudi

​Avec une belle présence du soleil les températures gagnent en moyenne un degré par rapport à hier, indique Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 06:14

Le bulletin complet :



Journée plutôt belle avec une présence nuageuse très discrète ce matin avec simplement quelques cumulus près de la côte entre Saint-Jo et Sainte-Marie, d'autres se forment à flanc de rempart en cours de matinée.



Cet après-midi, le ciel est généralement nuageux dans les Hauts mais les Cirques gardent des éclaircies, les sommets sont dégagés. Il fait très beau sur la côte sud, les nuages s'étalent de préférence au nord de Saint-Leu vers Saint-Paul, le chef-lieu jusque vers la côte Est.



Le vent souffle essentiellement dans la région de Saint-Pierre mais les rafales sont inférieures à 50 km/h.



Une petite houle de Sud-Est proche de 2 mètres continue de déferler entre l'Etang Salé et Sainte-Rose.



Avec une belle présence du soleil les températures gagnent en moyenne un degré par rapport à hier.

Journée plutôt belle avec une présence nuageuse très discrète ce matin avec simplement quelques cumulus près de la côte entre Saint-Jo et Sainte-Marie, d'autres se forment à flanc de rempart en cours de matinée.Cet après-midi, le ciel est généralement nuageux dans les Hauts mais les Cirques gardent des éclaircies, les sommets sont dégagés. Il fait très beau sur la côte sud, les nuages s'étalent de préférence au nord de Saint-Leu vers Saint-Paul, le chef-lieu jusque vers la côte Est.Le vent souffle essentiellement dans la région de Saint-Pierre mais les rafales sont inférieures à 50 km/h.Une petite houle de Sud-Est proche de 2 mètres continue de déferler entre l'Etang Salé et Sainte-Rose.Avec une belle présence du soleil les températures gagnent en moyenne un degré par rapport à hier.