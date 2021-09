A la Une . Météo: Beau temps dans l'Ouest, humide dans l'Est

Un beau samedi dans l'Ouest de l'île, un peu plus humide du côté de l'Est avec quelques averses éparses en vue. Un bel après-midi sur toute l'île avec peut-être quelques gouttes dans le chef-lieu. Par NP - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 06:48

Dans la continuité de la nuit, le temps reste clément et lumineux à l'Ouest mais plus gris et humide sur la façade Est. Les nuages vont arriver rapidement dans les Plaines de l'Est et pour donner quelques averses éparses sur Saint-Benoit ou Sainte-Rose dans un ciel changeant.



Ce petit passage humide ne va pas tenir longtemps et cet après-midi seul le coin nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul est sous les nuages avec de rares gouttes. Ailleurs, il fait beau, même dans les Hauts. Les températures oscillent entre 24 et 26° sur les côtes et entre 16 et 19° sur les hauteurs. Il fait 13° ce matin au volcan.



Au fil de la journée, l'alizé gagne en puissance des pointes à 60 km/h sont attendus sur le sentier du littoral en début d'après-midi puis un peu plus tard vers Saint-Benoit et surtout Sainte-Rose. Même configuration dans le Sud, avec 70 km/h à l'heure du repas de Saint-Jo à Saint-Pierre, gagnant vers la côte ouest en cours d'après-midi.



La mer devient forte de Saint-Joseph à Champ-Borne avec une houle d'alizé voisine voire légèrement supérieure à 2 mètres.



Pour demain dimanche, gris à l'Est et beau à l'Ouest surtout le matin. Averses probables en montagne. Températures comprises entre 25° et 27° sur le rivage.





