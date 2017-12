Météo : Beau soleil du Nord à L'Est

Les pluies sur les hauteurs de l'Est s'estompent rapidement, dès le début de matinée. Le ciel reste néanmoins nuageux dans ces régions. Sur l'Ouest, les nébulosités sont faibles et propices au soleil le matin. Au cours de la matinée, le nuages d'évolution diurnes se développent sur les hauteurs de l'Ouest, allant de Saint-Paul à l'Entre-Deux. Les plages conservent un bon ensoleillement, ainsi que les plus hauts sommets au dessus de 1800m, selon Météo France. A la mi-journée des averses sont attendues dans les hauts, entre Saint-Paul et Saint-Leu. Elles restent localisées et engendrent des cumuls de précipitations faibles sur la journée. Un peu plus tard les nuages débordent vers le littoral et viennent couvrirent la Baie de Saint-Paul et éventuellement le lagon de Saint-Pierre. Côté températures, il est prévu 29 à 32 °c sur le pourtour du littoral, 26°c à Cilaos et 20 °c au Pas de Bellecombe.L'alizé de secteur Est s'oriente au Nord-est et reste modéré à assez fort avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h sur la baie de la Possession et le long du Sud Sauvage. La mer est souvent agitée au vent et au croisement de deux houles sur le sud sauvage.