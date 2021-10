A la Une . Météo : Averses et nuages seront de la partie

Il faudra compter sur une couverture bien présente mais aussi quelques gouttes de pluie pour ce vendredi. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France prévoit en effet une journée contrastée, même si ces averses seront localisées. Les températures, elles, sont de saison et ne dépasseront pas les 26° sur le littoral : Par NP - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 06:03

Au Sud d'une ligne Saint-Pierre / Sainte-Rose, les nuages sont encore présents au lever du jour avec quelques averses résiduelles sur les pentes du Volcan. Sur la moitié Nord, le ciel est plus clément avec de belles éclaircies.



Avant la fin de la matinée, les nuages se développent sur l'ensemble des pentes de l'île.



L'après-midi, cette tendance se confirme avec l'apparition de quelques averses. Ces averses généralement de faible intensité sont surtout localisées dans les hauts du Nord-Ouest et de l'Ouest et sur les pentes du volcan.



Quelques débordements sont également attendus entre la Possession et la Grande Chaloupe.



Les températures maximales atteignent les 24 à 26°C sur le littoral, 14 à 16°C au Maïdo et au Volcan, mais aussi 20 à 22°C dans les cirques.



Le vent de secteur Sud-Est se renforce avec des rafales de 50 km/h le long des côtes Nord-Est et Sud-Ouest.



La mer est agitée avec une petite houle australe de 1,50 mètres.